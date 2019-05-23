شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جمال يهنئ محمد رمضان بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان إسلام جمال صديقه الفنان محمد رمضان بمناسبة عيد ميلاده، متمنيا له السعادة والنجاح فى حياته الفنية والشخصية.

ونشر إسلام جمال صورة تجمعه بمحمد رمضان، عبر خاصية ستورى على حسابه على "إنستجرام"، وكتب عليها قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا أخويا".

ويحتفل محمد رمضان، اليوم، بعيد ميلاده الـ31، حيث إنه من مواليد فى 23 مايو 1988، ويعرض لرمضان فى رمضان الحالى مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين.