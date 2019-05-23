شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد إمام فى كواليس تصوير مشهد أكشن فى "هوجان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم محمد إمام جمهوره بفيديو من كواليس تصوير أحد مشاهد الأكشن له فى مسلسل هوجان، عبر حسابه على "إنستجرام"، ونال الفيديو استحسان العشرات من متابعيه، معبرين عن إعجابهم الشديد بالمسلسل وعن طريقة تمثيل محمد إمام وأدائه.

مسلسل "هوجان" يعرض الساعة 10.30 على قناة الحياة بشكل حصرى، وحقق انتشارا واسعا، كما نال استحسان الكثيرين وأصبح التريند الأول فى مصر والوطن العربى بعد عرض الحلقات الأولى، ويشارك فى بطولته بجانب محمد إمام، وكل من، كريم محمود عبد العزيز، وعبير صبرى، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.