فن ومشاهير

صور.. محمد كريم فى عرض فيلمه A Score to Settle فى مهرجان كان

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/14
  • 2/14
  • 3/14
  • 4/14
  • 5/14
  • 6/14
  • 7/14
  • 8/14
  • 9/14
  • 10/14
  • 11/14
  • 12/14
  • 13/14
  • 14/14

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمد كريم فى عرض فيلمه A Score to Settle فى مهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏أقام صناع فيلم A Score to Settle بطولة النجم العالمى نيكولاس كيدج والنجم المصرى محمد كريم عرضا خاصا للفيلم فى مهرجان كان السينمائى فى دورته الحالية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائى الدولى.

60666691_757710201291670_8609798888758444032_n

 

60696096_1604108026390829_4520151022580006912_n

 

60711751_754043251656393_1812108188934209536_n

 

60744095_1261215110722117_6982070334421729280_n

 

60757871_2259823564111507_8068681684326809600_n

 

60902643_457822678315113_1038854234151321600_n

 

 

60962339_384262668847056_727034733673840640_n

 

Advertisements

حضر العرض محمد كريم فيما حضر منتج الفيلم كيڤين ديوالت وراين وينترستيرن ومخرج الفيلم شان كو، كما حرص على حضور عرض الفيلم عدد كبير من صناع السينما العالمية والعربية، وقد شهد إقبالا كبيرا من الحاضرين بمهرجان كان السينمائى لمشاهدة الفيلم وأيضاً من الدول العربية.

الفيلم من المقرر عرضه فى سينمات الولايات المتحدة الأمريكية وباقى دول العالم خاصة فى الشرق الأوسط وتحديدا مصر، ويعتبر الفيلم الهوليودى الأول لمحمد كريم.

ويجسد محمد كريم فى الفيلم الأمريكى A Score to Settle مع النجم العالمى نيكولاس كيدج، دور شخص يدعى جيمى وهو رجل لا يخشى الموت وهو ما تطلب منه تحضير لشهور طويلة نظرا لصعوبة الدور.

61006940_2827347227491035_3240056352382386176_n

 

 

61079240_1022276141495917_6688776715814043648_n

 

61103661_294257341480729_6739511734257582080_n

 

61125837_649099928869630_6232683074816049152_n

 

61237935_521370131728877_6744260108366118912_n

 

61346146_2107840056181676_9060107324772843520_n

تدور أحداث A Score to Settle حول كيدج الذى يلعب دور قاتل محترف يدعى فرانك يحاول الانتقام من رؤسائه السابقين بعد دخوله السجن لأكثر من 20 عاما، بما فيهم الشخصية التى يجسدها محمد كريم، ومن المقرر أن يعرض الفيلم بعدد من مهرجان السينما العالمية قبل طرحه أخر العام الجارى بدور العرض السينمائيه عالمياً وفى الشرق الأوسط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. محمد كريم فى عرض فيلمه A Score to Settle فى مهرجان كان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا