شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمد كريم فى عرض فيلمه A Score to Settle فى مهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏‎أقام صناع فيلم A Score to Settle بطولة النجم العالمى نيكولاس كيدج والنجم المصرى محمد كريم عرضا خاصا للفيلم فى مهرجان كان السينمائى فى دورته الحالية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائى الدولى.

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حضر العرض محمد كريم فيما حضر منتج الفيلم كيڤين ديوالت وراين وينترستيرن ومخرج الفيلم شان كو، كما حرص على حضور عرض الفيلم عدد كبير من صناع السينما العالمية والعربية، وقد شهد إقبالا كبيرا من الحاضرين بمهرجان كان السينمائى لمشاهدة الفيلم وأيضاً من الدول العربية.

الفيلم من المقرر عرضه فى سينمات الولايات المتحدة الأمريكية وباقى دول العالم خاصة فى الشرق الأوسط وتحديدا مصر، ويعتبر الفيلم الهوليودى الأول لمحمد كريم.

ويجسد محمد كريم فى الفيلم الأمريكى A Score to Settle مع النجم العالمى نيكولاس كيدج، دور شخص يدعى جيمى وهو رجل لا يخشى الموت وهو ما تطلب منه تحضير لشهور طويلة نظرا لصعوبة الدور.

‏‎تدور أحداث A Score to Settle حول كيدج الذى يلعب دور قاتل محترف يدعى فرانك يحاول الانتقام من رؤسائه السابقين بعد دخوله السجن لأكثر من 20 عاما، بما فيهم الشخصية التى يجسدها محمد كريم، ومن المقرر أن يعرض الفيلم بعدد من مهرجان السينما العالمية قبل طرحه أخر العام الجارى بدور العرض السينمائيه عالمياً وفى الشرق الأوسط.