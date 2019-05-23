شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الـ17 من "بدل الحدوتة 3" دنيا تتورط مع عصابة إجرامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت بداية الحلقة 17 من مسلسل بدل الحدوتة 3 اختطاف لهفة "دنيا سمير غانم" ويحيى "عمرو وهبة" ومدربة السفارى شيرين "ناهد السباعى"، من العصابة التى ظهرت فى آخر أحداث الحلقة السابقة لكنهم تمكنوا من الإفلات منهم، إلا أن شيرين تصر على مطاردتهم، حيث كانوا ينقلون صفقة أسلحة من أجل صفقة أخرى، حتى يتمكن البوليس من الوصول إليهم وإنقاذهم، وتوافق "شيرين" على الدعاية لـ"لهفة".

ثم يصل لوران "سامو زين"، الذى يقوم بدور رئيس تحرير مجلة فرنسية شهيرة، الذى اكتشف جيجى وبيلا، ويزور مصر من أجل اكتشاف فاشونيستا جديدة، فيسعى "يحيى" لتقديم "لهفة" له، بينما يرفض أحمد رزق "مظهر" ذلك وهو ما يشعل خلاف بينهما، لكنها تسارع إليه بملابس المنزل، لذلك تثير إعجابه ببساطتها وطريقتها المختلفة عن غيرها من الفتيات المتكلفات.

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يقع اختيار سامو زين "لوران" على لهفة وعلياء "سارة عبد الرحمن"، للمنافسة باختباراته من أجل تحديد شخصية لنشر مقالة عنها بمجلته العالمية، التى يكون أولها التسوق فى أحد الأماكن الشعبية للغاية، لتخطف "لهفة" إعجابه، وهو ما يثير غيرة "علياء" بشدة.

يذكر أن مسلسل "بدل الحدوتة 3" يقدم 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على مدار شهر رمضان، ويشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال ويعرض المسلسل بشكل حصرى على قنوات الـCBC.