كتب امير فتحي في الخميس 23 مايو 2019 11:58 صباحاً - نشرت الممثلة نسرين الراضي على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” مقطع فيديو ظهرت به الممثلة لبنى إزبال وهي تعتذر للمغاربة بعد تبادلها للقبل مع “الراضي” خلال حضورهما فعاليات مهرجان “كان” السنيمائي.



واعترفت لبنى إزبال في هذا الفيديو بأنها أخطأت بتقبيلها لـ “نسرين الراضي”، مؤكدة بأنها هي من تتحمل مسؤولية هذا الخطأ، مؤكدة في الوقت نفسه بأن “الراضي” صديقتها المقربة وتعتبرها مثل شقيقتها ولهذا فالقبلة كانت “عفوية”.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من النشطاء المغاربة عبروا عن صدمتهم الشديدة واصفين تبادل الممثلتين المغربيتين للقبل بالفضيحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. لبنى إزبال تعتذر للمغاربة بعد تبادلها للقبل مع نسرين الراضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.