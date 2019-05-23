انت الان تتابع تفاصيل خبر تدهور الحالة الصحية للفنان محمد نجم ونقله للمشفى والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 23 مايو 2019 11:53 صباحاً - نُقل الممثل الكوميدي المصري الشهير محمد نجم إلى المستشفى وهو في حالة خطيرة بعد إصابته بجلطة دماغية.

ونقلت صحيفة "فيتو المصرية"، الأربعاء، عن الممثل شريف، نجل الفنان محمد نجم، قوله إن والده نقل إلى مستشفى في الدقي، منتصف الأسبوع الجاري، ويرقد حالياً في العناية المركزة.

وأشار إلى أن حالة والده الصحية "خطيرة"، وأنه يحتاج إلى الدعاء من محبيه.

وأعلن شريف أن الأطباء منعوا الزيارة عن والده بسبب حالته الصحية الحرجة؛ فقد وصل إلى مرحلة خطيرة من المرض تستدعي إجراء جراحة عاجلة.

Advertisements

كما أكد رئيس نقابة الممثلين المصرية، أشرف زكي، أنه تلقى مكالمة من ابن الفنان نجم، يؤكد له دخول والده العناية المشددة في أحد مستشفيات القاهرة.

ويعد الممثل نجم من أبرز النجوم المصريين الذين اشتهروا في الساحة المصرية والعربية، وهو من مواليد العام 1944.

وبدأ حياته الفنية في أوائل السبعينيات بأدوار صغيرة، ثم أسس مسرحه الخاص، كما أسس فرقة مسرحية حملت اسمه، وقدم مسرحيات عديدة أبرزها "عش المجانين"، التي اشتهر من خلالها بلزمته الشهيرة "شفيق يا راجل".

كما قدم نجم مسرحيات أخرى، منها: "اعقل يا مجنون"، و"عبده يتحدى رامبو"، و"أولاد دراكولا"، وكانت آخر أعماله مسرحية "الأونطجي"، وشاركه البطولة انتصار ومنير مكرم وريكو.