ياسمين صبري لم تحسم أمرها

متابعة بتجــــــــــرد: أكدت النجمة المصرية ياسمين صبري أنها لم تحسم أمر تقديمها مسلسلًا جديدًا في شهر رمضان 2020 بعد نجاح مسلسلها “حكايتي” المعروض حاليًا على أكثر من قناة فضائية، وتحقيقه ردود أفعال مميزة.
وأشارت ياسمين إلى أنها تلقت عروضًا بالفعل لتكرار تجربة البطولة العام المقبل، لكن الأمور بالنسبة اليها تتوقّف على قصة وسيناريو مناسب لها، حتى تتخذ قرارًا نهائيًا، موضحة أنها اختارت في “حكايتي” تقديم دور قريب من الجمهور، وركّزت على أن تكون الفكرة قائمة على قصة صعود، كما أنها أرادت أن يكون اسم العمل من كلمة واحدة، وتكون بمعنى “الحدوتة”.
الجدير ذكره أن مسلسل “حكايتي” يشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبري كل من وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد بدير، ادوارد أحمد صلاح حسني وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج.
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