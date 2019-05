لمحبي مسلسل Game of Thrones.. إليكم هذه المفاجأة!

متابعة بتجــــــــــرد: نهاية مخيبة للآمال… هذا كان رأي الكثير من متابعي مسلسل Game of Thrones الملحمي، الذي عرضت الحلقة الأخيرة منه يوم الأحد الماضي.

ورغم أن الحلقة الثالثة والسبعون من المسلسل -الذي استمتع المتابعون بمشاهدته على مدار ثماني سنوات- قد حققت رقمًا قياسيًا من حيث نسب المشاهدة في محطة HBO الأمريكية، حيث وصل عدد مشاهدي الحلقة إلى 19.3 مليون مشاهد، وذلك من دون احتساب كل تلك المشاهدات حول العالم التي تتم بطرق قانونية أو مقرصنة، إلا أن النهاية لم تعجب الكثيرين فقد أطلق معجبوا المسلسل حملة توقيعات تطالب بإعادة كتابة وإنتاج الموسم الأخير منه، وقد وصل عدد التواقيع إلى أكثر من مليون و350 ألف توقيع عبر موقع حملات التوقيعات Change.org.

وعن أسباب هذه النهاية التي وصفت بالمستعجلة، نجد سيناريوهين أحدهما يؤكد أن سبب استعجال كاتبي المسلسل David Benioff وD.B. Weiss في إنهاء حلقاته هو اتجاههما إلى إنتاج حلقات جديدة من السلسلة الشهيرة Star Wars، فقد كانت شركة “والت ديزن” قد أعلنت عن ذلك في وقت سابق، كاشفة أن فيلم Skywalker Star Wars الذي سيصدر في عام 2022، سيتم تأليفها من قبل كاتبي مسلسل Game of Thrones.

من جهة أخرى، كشف تقرير لصحيفة The SUN البريطانية عن مفاجأة حيث أعلنت أن هناك عروضاً أخرى من قبل شبكة HBO، وتكون متعلقة بمسلسل Game of Thrones، وقد بدأ تصوير أول هذه العروض. ويأتي هذا العرض تحت عنوان Bloodmoon حيث سيتطرق إلى حقبة ما قبل أحداث المسلسل المعروض بآلاف السنوات. وكشفت الصحيفة أن الممثلين الذي شاركوا في مسلسل Game of Thrones لن يكونوا متواجدين في السلسلة الجديدة، لأن هذه السلسلة ستعود إلى 5 آلاف عام قبل ولادة شخصيات ظهرت في المسلسل مثل Ned Stark أو Robert Baratheon. ووفقًا لما ذكرته الصحيفة فإن شبكة HBO ستجعل من أحداث سلسلة Bloodmoon تدور حول “أطفال الغابة” وكيف أنشأوا “ملك الليل”، وستكشف عن “أسرار مرعبة من تاريخ ويستروس”.

ويقول محللون أن الشبكة تريد الحصول على أرباح أكثر عبر إطلاقها لسلاسل جديدة مشتقة من مسلسل Game of Thrones، وكانت الشبكة قد كشفت أنها أنفقت ما مجموعه 90 مليون دولار على إنتاج الموسم الثامن، مما يجعله أغلى برنامج تلفزيوني في التاريخ. ولكن مجلة marketing mind كشفت أن شبكة HBO حققت أرباحاً وصلت إلى 6 مليارات دولار بين عامي 2015 و2018، ويعود الفضل الكبير لهذه الأرباح إلى الشعبية الكبيرة التي حققها مسلسل Game of Thrones، إذ أن أكثر من 30 مليون شخص قاموا بالاشتراك في القناة في عام 2017.