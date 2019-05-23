رسالة مباشرة من صادق الصباح إلى عابد فهد: “دقيقة صمت يحقق المعادلة الصعبة”

متابعة بتجـــــــــــرد: أعرب المنتج صادق الصباح، عن سعادته بالنجاح الباهر لمسلسل “دقيقة صمت” والذي تخوض به شركة “الصباح اخوان” مع النجم السوري عابد فهد سباق دراما رمضان لهذا العام.

وأشار الصباح في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر” إلى أن المسلسل يحقق المعادلة الصعبة في رمضان 2019 وأكد أنه بصمة في سجل الشركة فكتب موجهًا كلامه إلى عابد فهد: “دقيقة صمت يحقق المعادلة الصعبة من خلال محاكاة الجمهور وابهار النقاد. هو بصمة في سجل شركتنا وفي التاريخ الفني الغنيّ للصديق عابد فهد نعتّز بك وبكل من ساهم في إخراج هذا المشروع الى العلن”.

يشار إلى أنّ مسلسل “دقيقة صمت” يضم نخبة من النجوم إلى جانب الفنان الكبير عابد فهد، وهو للكاتب سامر رضوان، والمخرج شوقي الماجري، وإنتاج شركتَيْ “الصبّاح إخوان” و”إيبلا الدولية”.