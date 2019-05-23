إصابة جيمس بوند.. دانيال كريج يخضع لعملية جراحية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الحساب الرسمي للعميل السري الأشهر في العالم جيمس بوند بموقع "تويتر"، الأربعاء، أن الممثل البريطاني دانيال كريج يخضع لعملية جراحية في الكاحل بعد تعرضه لإصابة أثناء تصوير الجزء الجديد من سلسلة أفلام جيمس بوند.

وأوضح الحساب أن كريج أصيب خلال تصوير الفيلم في جامايكا، ولكن الحادث لن يؤثر على عملية الإنتاج رغم أن الممثل سيضطر إلى أخذ راحة لمدة أسبوعين بعد العملية ليتعافى.

وأضاف أن بدء عرض الجزء الخامس والعشرين من مغامرات العميل 007 لا يزال مقررا في أبريل/نيسان 2020.

وكانت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية قالت إن الممثل انزلق على رصيف وسقط أرضا.

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ودانيال كريج هو أول ممثل يؤدي بنفسه عددا كبيرا من المشاهد الخطرة من بين كل الذين تولوا دور العميل السري الشهير، وأصيب نتيجة ذلك بإصابات عديدة.

فقد خسر سنتين خلال تصوير فيلم "كازينو رويال"، وعانى من خلع في الكتف في فيلم "كوانتوم أوف سولاس"، ما اضطره إلى الخضوع لعملية جراحية.

ويعتبر كريج أفضل ممثل أدى دور جيمس بوند، وقد أيد ذلك روجر مور أحد الممثلين الذين سبقوه في تولي هذا الدور، ويؤدي دانيال كريج دور جيمس بوند للمرة الخامسة وقد تكون الأخيرة.