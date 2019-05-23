خاص- نانسي عجرم نجمة مهرجان جرش 2019

علم موقع “الخليج 365” أن النجمة اللبنانية نانسي عجرم ستلتقي جمهورها الأردني والعربي ضمن فعاليات مهرجان جرش بدورته الرابعة والثلاثين هذا الصيف في الاردن.

وهذه ليست المشاركة الاولى لنجمة “الحب زي الوتر” في المهرجان فقد سبق وتألقت بعدة حفلات على هذا المسرح العريق.

كما ان النجم الاردني عمر العبدالات سيكون نجم الافتتاح في المسرح الجنوبي.

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وكما سبق وكشفنا حصرياً عبر موقعنا ان النجم اللبناني وائل كفوري، سيكون ضمن قائمة النجوم الذين سيشاركون في هذه الدورة.

ومن المتوقع أن يُكشف قريباً عن أسماء النجوم المشاركة في المهرجان بالكامل.

نذكر ان المهرجان كان قد شارك به في دوراته السابقة ألمع نجوم الغناء في الوطن العربي.

نشير ان آخر أعمال نانسي عجرم ديو غنائي جمعها مع النجم المصري تامر حسني تحت عنوان “فرق كبير” والديو الغنائي بمثابة إعلان دعائي لصالح إحدى شركات خطوط الهواتف المحمولة في مصر.