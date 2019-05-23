هل تتعرض مي عز الدين لهجوم غير مبرر أم أنها تبالغ فعلاً في تجسيد "بيسة"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتعرض الفنانة مي عز الدين لموجة من الهجوم بسبب دورها في مسلسل "البرنسيسة بيسة"، حيث اعتبر البعض أن العمل غير كوميدي إطلاقًا، وأن الفنانة المصرية تبالغ كثيرًا في أداء أدوارها فيه، كما تفتقر لخفة الظل.

وأجبرت انتقادات الجماهير، الفنانة المصرية، على غلق خاصية التعليقات على منشوراتها بحسابها على إنستغرام، خاصة بعد انتشار تحدي بيسة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدأ المستخدمون في تقليد حركات وأزياء شخصية بيسة في المسلسل، ونشروها على السوشال ميديا، وتفاعل معهم كثيرون.

وانتشرت صور مي عز الدين في مسلسل بيسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب صور الممثلة البريطانية إيميليا كلارك في مقارنة يتهمون فيها الفنانة المصرية بتقليد شخصية وعفوية وتعابير وجه إيميليا كلارك الحقيقية بطلة المسلسل العالمي صراع العروش.

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وقالت مي عز الدين في تصريحات سابقة لـ"فوشيا": "البرنسيسة بيسة، سيظل أهمّ خطوة في حياتي المهنية، كما أنه من أحب المسلسلات لقلبي؛ لأنني ارتبطت به منذ قراءة الورق، كما أنني اخترت الطريق الصعب في هذا العمل".

كما أكدت "عز الدين" على عدم معرفتها من يقف وراء الحملة المقامة ضد مسلسلها "البرنسيسة بيسة"، ولكن ما تعرفه جيدًا أنها بذلت مجهودًا غير عادي لتجسيد شخصية بيسة في المسلسل.