هازال كايا تضطر للاعتراف بحملها رغم نفيها المستمر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اضطرت النجمة هازال كايا إلى الاعتراف بصحة شائعات حملها التي كانت تلاحقها دائمًا منذ زواجها من علي أتاي، بعد نفيها أكثر من مرة خبر انتظارها طفلاً.

وبحسب موقع Haberturk التركي، شوهدت النجمة هازل كايا في منطقة نيشان تاشي، وسألها أحد الصحفيين: "هل اقتربت الولادة"، فأجابت: "أنتم من تُؤلّفون هذا" نافية خبر حملها، لكنها أكدت فيما بعد خبر حملها عبر حسابها على "إنستغرام" قائلة: "أنا سعيدة جدًا بتصريحي هذا.. نعم أنا حامل، عمر طفلي أحد عشر أسبوعاً، ولأن فترة أول شهرين من الحمل هي فترة حساسة للغاية لم أستطع مشاركتكم هذا الخبر، آخر فحص لي مر بشكل جيد، وأردنا أن نشارككم خبرنا السعيد".

وأضافت: "أردت فقط أن أوضح الأمر حتى لا يسيء أحد فهمي، كل شيء يسير بشكل جيد جدًا الحمد لله، وطفلي صحته جيدة ونحن سعداء للغاية، ولقد تخطينا أول ثلاثة أشهر، ويقول الجميع إن المتبقي سوف يكون ممتعًا، وإنني أؤمن بأن القادم سوف يكون جميلاً بطاقاتكم الجميلة التي ترسلونها. أشكركم جميعًا".