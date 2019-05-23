ماذا يوجد داخل سيارات كيت وميغان وكاميليا أثناء تنقلاتهن؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بالتأكيد أن لدى العائلة المالكة البريطانية، جدولًا مكتظًا بالازدحام، يتألف من رحلات لا نهاية لها بالطائرات والقطارات والسيارات، لذلك، من المنطقي أن تكون السيارات الخاصة بكيت ميدلتون وميغان ماركل، مجهزة بوجباتٍ خفيفة لحالات الجوع الطارئة.

وعندما يتعلق الأمر بدوقة كامبريدج كيت ميدلتون، فإنها تضع دائمًا إلى جانبها صندوق طعامٍ بلاستيكيًا مليئاً بالوجبات الخفيفة المفضلة لديها، ليساعدها في حالة تعرضها للجوع وهي في طريقها إلى المناسبات العامة.

ورغم أنه من غير المعروف عن الدوقة، ما هي الوجبة الخفيفة التي تتناولها أثناء تنقلها، إلا أن الشائعات تؤكد بأنها من أكبر المعجبين بالفشار، خصوصًا بعد جولتها الملكية في كندا والولايات المتحدة الأمريكية عام 2014، فخلال الرحلة، تم تصويرها وهي تستمتع بكيس من الفشار بالكراميل مع زوجها الأمير وليام في مباراة الدوري الأميركي للمحترفين.

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بينما لا تستطيع دوقة ساسكس ميغان ماركل التنقل من دون زجاجة المياه المعدنية الطبيعية، وهي المياه المعتمدة من قبل العائلة المالكة والمزود الرئيسي لهم لماء الشرب.

ويبدو أن الدوقتين ليستا الوحيدتين في حمل ما تفضلانه معهما أثناء تنقلهما، ففي تقريرٍ سابق لمجلة "هلو" البريطانية، تبيّن أن كاميلا باركر بولز، تضع في جيب مقعد السيارة كيسًا من الحلويات الشهيرة "موراي مينتس"، بالإضافة إلى زجاجة من الماء وعلبة من البسكويت.