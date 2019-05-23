حبس هاني سلامة في القبر في الحلقة 17 من «قمر هادي»

شهدت الحلقة ال17 من مسلسل "قمر هادي" العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة والتي خلقت رغبة أكبر لدى الجمهور في متابعة باقي حلقات المسلسل خاصة أن المخرج رؤوف عبد العزيز كان شديد الحرص في عرض تفاصيل الاحداث بشكل من شأنه أن يخلق حالة من الشغف والفضول لدي المشاهدين لمعرفة تفاصيل الأحداث.

كانت بداية الحلقة مع القبض على رجاء "رشدي الشامي" بعدما قام خلال الحلقة السابقة بقتل فتحي "أحمد ثابت" لاعتقادة بأنة هو السبب في اختفاء ابنه سمر" هاجر عفيفي". كما كشفت الحلقة عن قيام هادي أبو المكارم" هاني سلامة "باختفاء أبنه فيروز "ريم عبد القادر" في منزلة والده القديم، وذلك من اجل حمايتها وخوفة من قيام القرش"احمد التهامي" أو فيليب"تامر فرج" بخطفها.

كما أظهرت الحلقة أن القرش"احمد التهامي" هو من قام بخطف سمر حتى يضغط على والدها رجاء بتنفيذ كل ما يطلبة منه من تعليمات. وانتهت الحلقة بشكل غامض ومشوق للغاية عندما تلقي هادي أبو المكارم" هاني سلامة" مكالمة من شخص مجهول يخبره فيها بأن التي تعيش معه ليست ابنه وأنها قام بدفنها ويجب علية الذهاب لمقابر العائلة للتاكد من هذا الامر وبالفعل ذهب هادي الي المقابر ودخل مقبرة العائلة وكانت المفاجأة قيام شخص مجهول بغلق باب المقبرة علية في نهاية مشوقة ومثيرة للاهتمام بشكل غير عادي .

المسلسل تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى، بطولة هاني سلامة ويسرا اللوزي وداليا مصطفى ومحسن محيي الدين ورشدي الشامي ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي وآية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور، وآخرون.

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