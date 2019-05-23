رضوى الشربيني تسخر من مشهد لدينا الشربيني في زي الشمس

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

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"الخليج 365" من القاهرة: سخرت الاعلامية رضوى الشربيني من مشهد للممثلة المصرية دينا الشربيني تستعطف فيه خطيبها والذي يقوم بدوره الممثل أحمد السعدني في مسلسل "زي الشمس" بعدما اكتشفت خيانته لها مع شقيقتها، وهو أحد المشاهد التي اثارت جدلاً كبيراً عند عرضه.

وجاء تعليق الإعلامية المصرية بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام متهمة الممثلة الشابة بإضاعة كل مجهودها على مدار عامين ونصف، عمر برنامجها، من أجل تثقيف السيدات، وحثهم على أخذ حقهم وعدم السكوت عن الظلم أو الخيانة. فكيف بمشهد لفتاة تستعطف من خانها مع شقيقتها وتطلب منه أن يسامحها، بدلاً من أن تثور في وجهه وتوبخه على خيانته.

وأكدت رضوى ان ما قامت به مواطنتها مشهد تمثيلي متمنية ان تنجح في الحصول على حقها منه في نهاية الحلقات.

وعرفت رضوى الشربيني بآرائها التي تدعم الفتيات في علاقتهن العاطفية والزوجية والتي اثارت جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفت من قبل الشباب بأنها عدوة الرجل، فيما حققت الفيديوهات التي تتطرق فيها للحديث عن العلاقة بين الرجل والمرأة وارائها في بعض المشكلات التي تصل للبرنامج حالة من الجدل ونسب مشاهدة مرتفعة.

