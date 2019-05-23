شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال يودع "لمس أكتاف" بعد 6 أيام تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يودع النجم ياسر جلال بلاتوة مسلسل "لمس أكتاف" بعد 6 أيام حيث يواصل جلال التصوير فى العديد من الديكورات المختلفة والخاصة بالعمل، منها إحدى الفيلات، وكان "جلال"، قد انتهى من تصوير العديد من المشاهد الهامة داخل أحد صالات الجم بمدينة السادس من أكتوبر وجمعته المشاهد بالنجم فتحى عبد الوهاب، والفنان الشاب عمرو صحصاح، والذى يجسد دور "عصام"، مدرب كمال أجسام يعمل فى الجم مع أدهم "ياسر جلال"، وهو شاب يتصف بالغموض مما يجعل ياسر جلال يشك فيه باستمرار.

وفى السياق ذاته يواصل مخرج العمل حسين المنباوى مونتاج الحلقات الأخيرة لتسليمها للجهة المنتجة أولا بأول لعرضها.

مسلسل لمس اكتاف بطولة ياسر جلال، فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏

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يذكر أن مسلسل "لمس أكتاف" للنجم ياسر جلال حقق نجاحا كبيرا للغاية منذ بداية عرض حلقته الأولى، ويعرض علىCbc‏ فى تمام الساعة الحادية ‏‏عشرة مساء ‏ويعاد فى السابعة صباحا، ويشارك فى بطولته النجوم فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، محمد عز، مجدى فكرى، سمر مرسى، كرم جابر، هبة عبد الغنى، كارولين خليل، خالد كمال، شريف الدسوقى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، هاجر الشرنوبى، أحمد كشك، عمرو صحصاح، ليلى حسين، عمر شرقى، عزوز عادل وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى.