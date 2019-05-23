شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور بعد مشاركته فى "طلقة حظ": كنت متخوف قبل رمضان لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان محمد أنور عن سعادته بردود الأفعال التى يتلقاها بشكل يومى حول دوره فى مسلسل "طلقة حظ" و"البرنسيسة بيسة" اللذين يعرضا خلال سباق دراما رمضان الجارى، مؤكدا أنه كان متخوف من ردود الأفعال عن المسلسلين فى البداية.

كما أكد على أنه كان متخوف من ردود الأفعال هذا الموسم خاصة مع التجديد الذى يقوم به بعدما ظهر بشكل مغاير عما اعتاده الجمهور منه، حيث يظهر فى أغلب مشاهد "طلقة حظ" تحديداً بعيداً عن الكوميديا برفقة مصطفى خاطر، هو ما حرص عليه أيضا مع ظهوره فى الجزء الثالث من مسلسل "كلبش"، للنجم أمير كرارة، الذى شارك فيه كضيف شرف بدور بعيداً هو الآخر عن الكوميديا تماماً.

يذكر أن مسلسل "طلقة حظ" يشارك فيه برفقة الثنائى خاطر وأنور كلاً من ايتن عامر، هبة مجدى، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس، والمسلسل يعرض على قنوات الحياة وON وDMCو وCBC، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى، بينما مسلسل "البرنسيسة بيسة" فيعرض الساعة 9 مساء على قناة الحياة، وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى أيضاً، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.