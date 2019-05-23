ديانا حداد تحتفل بالعيد في جزر المالديف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: تحيي المطربة اللبنانية ديانا حداد، حفلا غنائيا بجزر المالديف، احتفالا بعيد الفطر المبارك، يوم 6 يونيو القادم. ونشرت "ديانا" عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، البوستر الدعائي للحفل، وعلقت: "لاقوني في جزر المالديف ثاني أيام عيد الفطر السعيد، لنحتفل سوا". يذكر أن ديانا حداد طرحت مؤخرا أغنية "عشيري"، عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، وهي باللهجة الخليجية من كلمات وألحان سعيد الدوبي.

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