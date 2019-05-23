كارتر يهنئ محمد رمضان بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
هنأ المنتج محمد كارتر، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صديقه الفنان محمد رمضان، بمناسبة عيد ميلاده.
ونشر "كارتر" صورة تجمعهما، وعلق: "كل سنة وإنت طيب يا ابن الحلال، يا أسطورة يا مافيا يا نسر، دايما يارب مفيش مجال تدخل فيه غير لما تعمل زلزال".
ويحتفل محمد رمضان اليوم بعيد ميلاده الـ 31، فقد ولد في 23 مايو 1988، وله عدد من الأعمال البارزة، أهمها "الكنز"، "الديزل"، "آخر ديك في مصر"، "جواب اعتقال"، وغيرها.
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