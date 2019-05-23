"زوجتان وابنتان وأم ومخزن أسرار".. حكاية 6 نساء بحياة محمد رمضان في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

يحتفل اليوم الفنان محمد رمضان بعيد ميلاده الـ31، إذ وُلد في مثل هذا اليوم 23 مايو 1988، بدأ رمضان التمثيل في مسرح المدرسة، وحصل على جائزة أحسن موهوب على مستوى الجمهورية 3 مرات متتالية، وهو الأمر الذي لم يحدث مع أي ممثل آخر.

وأشاد عمر الشريف بمحمد رمضان واختاره ليكمل مسيرته الفنية بعد أن اشترك معه في مسلسل "حنان وحنين"، وبدأ رمضان حياته بأدوار صغيرة في عدد من المسلسلات مثل مسلسل "السندريلا"، لمنى زكي، إلى أن قدم دوره المتميز في فيلم "احكي يا شهر زاد" مع المخرج الكبير يسري نصر الله، الدور الذي لفت له الأنظار بقوة، وقدم أولى بطولاته في فيلم "الخروج" بعد أن كان اسمه "الخروج من القاهرة"، ناقش الفيلم عدة قضايا منها علاقة المسلمين بالمسيحين في مصر، ثم قدم بعدها فيلم "الألماني" الفيلم الذي لم يحقق النجاح الكبير في شباك التذاكر إلا إنه قدم رمضان للمنتجين بدور القادر على المنافسة في شباك التذاكر، بعدها انطلق في أفلام منها "عبده موتة، قلب الأسد، واحد صعيدي، شد أجزاء، الكنز، جواب اعتقال"، وامتد نجاحه للتلفزيون من خلال المسلسلات التي تصدى لبطولتها مثل "ابن حلال، اﻷسطورة، نسر الصعيد".

ونرصد لكم في عيد ميلاد محمد رمضان حكاية 6 نساء في حياته:

- والدته

قال محمد رمضان عن والدته إنها سر نجاحه، وهي السبب فيما وصل له، وقالت والدته عنه في برنامج "ممكن" مع الإعلامي خيري رمضان إن رمضان كان يلعب كرة القدم في مدرسة الكرة بنادي الزمالك مع المدرب عمر النور، لكنه التحق بالمدرسة السعيدية وشارك في مسرحية "أزمة شرف" ومنها اهتم بالتمثيل أكثر من كرة القدم.

وقال محمد رمضان، في تصريحات سابقة له، إن مقر مكتبه أسفل الشقة التي تسكن فيها والدته لتكون أقدامها فوق راسه.

- الزيجة الأولى

تزوج محمد رمضان من زوجته الأولى في 2008، واستمر الزواج 4 سنوات فقط، ثم انفصلا، وأثمر الزواج عن طفلة واحدة أطلق عليها "حنين". ولم يكشف رمضان معلومات كثيرة حول هذه الزيجة، وأسباب انفصاله.

- نسرين عبد الفتاح

في ديسمبر عام 2012، أعلن محمد رمضان زواجه من نسرين السيد عبد الفتاح، وأنجب منها أبنائه علي وكنز، وظهرت معه في برنامج "ممكن" للإعلامي خيري رمضان، وقال محمد رمضان إنه يرفض دخول زوجته عالم التمثيل، لأن البيت مسئولية كبيرة وإدارتها للبيت شيء ليس بالقليل، مشيرًا إلى أنه يريد أن يبعد أسرته عن أعماله.

وعن قصة ارتباطهما، قال الفنان محمد رمضان في حواره مع إحدى المجلات: "اتخذت قرار الزواج قبل عقد القران بعشرة أيام فقط، وقرأ الفاتحة قبل الزواج بخمسة أيام، وتعرف على زوجته من خلال صديقه لأنها شقيقته، لافتا إلى أن أهم شيء هو اختيار أسرة الزوجة، بالإضافة إلى أهمية وجود توافق فكري واجتماعي بيننا فأنا اخترت ‬أماً‮ ‬لأبنائي قبل أن تكون زوجتي".

وعن رأي زوجته فيه كفنان قال إنها من أشد المعجبين به كممثل، مشيرا إلى أنها قد شاهدت فيلم"عبده موتة" 6 مرات قبل أن تعرفه شخصيا، لافتا إلى أنها تناقشه في السيناريوهات المعروضة عليه حيث أنها ليها رؤية نقدية وحس فني.

Advertisements

- إيمان

قال محمد رمضان إن شقيقته إيمان قريبة من قلبه، وأشار خلال حواره مع خيري رمضان إن إيمان هي أحن قلب في الدنيا وهي التي كانت تهتم به وتختار ملابسه، مشيرًا إلى أن إيمان كل شيء بالنسبة له، وهي خريجة كلية آداب فلسفة، وهي بئر أسراره.

وقضت محكمة جنح البساتين، بمعاقبة إيمان، شقيقة الممثل محمد رمضان، بالحبس عاما، وتغريمها 10 آلاف جنيها، في اتهامها بتصدير عسل مغشوش، لكن محكمة جنح مستأنف البساتين ودار السلام، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، قضت بقبول استئناف شقيقة الفنان محمد رمضان، وإلغاء حكم حبسها عاما وتأييد الغرامة بـ 10 آلاف جنيها، في اتهامها ببيع العسل المغشوش.

هذا ما قاله رمضان عن شقيقته

كنز

كنز هي أصغر أبناء محمد رمضان، ودائما ما ينشر صورا تجمعها بها، وشارك رمضان جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظات قدوم ابنته "كنز" إلى الحياة وولادتها منذ لحظة خروجه من منزله صباح اليوم برفقة زوجته وابنه "علي".

ونشر محمد رمضان عبر "فيسبوك" فيديو له برفقة زوجته وابنه علي يركبان السيارة ويعلن رمضان عن الحدث الأبرز والأهم له في عام 2017، وهو ولادة ابنته واختار لها اسم "كنز".

وظهر رمضان في الفيديو وهو يقف أمام سيارته ويعلن عن سعادته بالحدث، ويطلب من الله أن تقوم زوجته وابنته بألف سلامة، وقبّل بطن زوجته قبل ركوبها السيارة، ونادى على "علي" ابنه وسأله: "انت مستني مين يا علي قال "مستني كنز".

وبعد قدوم ابنته كنز نشر، محمد رمضان، صورة له مع ابنته كنز في غرفة العمليات وبصحبة زوجته والطبيبة المعالجة

حنين

هي ابنة محمد رمضان الكبرى وأول فرحته، ودائما ما ينشر محمد رمضان صور وفيديوهات لحنين، كان آخرها صورة نشرها له وهي ترتدي خوذة، وعلق عليها: "حنين محمد رمضان بعد جولة بالدراجة النارية".