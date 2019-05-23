فارون دهاوان يحدد موعد زفافه أخيراً

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 23 مايو 2019 10:40 صباحاً - بعد عدة تكهنات حول زفاف الثنائي المنتظر فارون داوان Varun Dhawan ونتاشا دلال Natasha Dalal ، ذكرت مصادر صحفية ان فارون ونتاشا حددا شهر ديسمبر المقبل ليكون موعد زفافهما الذي سيقام على البحر.



وأضافت التقارير أن فارون وناتاشا اللذين ما زالا مستمران في علاقتهما منذ أكثر من عام ونصف قررا الزواج أخيراً والإعلان عن تاريخ يومهما المنتظر، خاصة بعد أن خرج فارون عن صمته معلناً علاقته بنتاشا.

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ومن المعروف انه في الآونة الأخيرة، كثرت التكهنات والأقاويل حول زفاف فارون ونتاشا بأنه سيتم في شهر نوفمبر من هذا العام، الا ان فارون نجم فيلم "Kalank" خرج عن صمته لينهي كل الإشاعات والأقاويل.



وقالت مصادر مقربة من عائلة فارون انه ونتاشا يحاولان الحصول على مكان مميز على الشاطئ لإقامة زفافهما.

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وسوف يكون لزفافهما احتفالات ضخمة تشمل كل الأقرباء والأصدقاء والمقربين على مستوى واسع، ومن المتوقع ان يخطط الثنائي لإقامة حفل استقبال فخم في مومباي للجميع، بالإضافة الى زفافهما المنتظر.



يشار الى ان فارون صرّح عن علاقته بحبيبته الجديدة نتاشا دلال، وما الذي يعجبه في شخصيتها، وما تتميز به من صفات تجعله يستمر في العلاقة بينهما.



وجاء كلامه خلال استضافته في إحدى حلقات برنامج "Koffee With Karan" بموسمه السادس، تقديم كاران جوهر Karan Johar، الا ان الحلقة لم تُعرض بعد.