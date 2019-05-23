الفنانة المعتزلة عزيزة جلال تفتح الدفاتر القديمة وتروي قصة بدايتها في الغناء

في ظهورها الأول منذ ٣٠ سنة، الفنانة المعتزلة المغربية “عزيزة جلال” فتحت الدفاتر القديمة خلال لقائها في برنامج “اللقاء من الصفر”، وروت قصة بدايتها في الغناء، حيث كشفت عن زيارتها الأولى للإذاعة والتلفزيون، خاصة أنها أشارت إلى شغفها لرؤية التلفزيون، كانت من خلال ابنة صديقة والدتها التي تعمل هناك قائلة: “كنت أنتهز الفرصة لزيارة صديقة أمي للتحدث مع ابنتها لتأخذني للإذاعة”.

وبعد إلحاح شديد استطاعت الفنانة عزيزة إقناعها لتأخذها معها، وفي الوقت الذي زارت به عزيزة الإذاعة والتلفزيون كان هناك برنامج مواهب مشهور، وكان هناك تسجيل لإحدى حلقاته، وكشفت عن أول أغنية غنتها للجنة الحكم وهي أغنية “أهواه” للفنانة أسمهان، وأنها انتهزت فرصة وجودها لتغني وتسمع صوتها للجنة الحكم مع أنها لم تسجل مسبقا في البرنامج، كما أن لجنة الحكم أعجبت بها وبثقتها بنفسها وصوتها الجميل وطلبت منها لقاء والديها ومن هنا بدأت الفنانة عزيزة مشوارها الفني.