نشرت الفنانة روان مهدي مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على “سناب شات” ظهرت فيه بشعر قصير جدا “قصة البوي” مما أثار الجدل بين متابعيها ما بين مؤيدين ومعارضين حيث علقت إحدى متابعتها: “ستايل روان مهدي يخرفن!!” وأضافت أخرى: “روان مهدي قصت بوي إذا هاذي الناعمة الرقيقة قصت بوي إش تستني يا أنا” فيما أيدها البعض في هذه القصة مشيرين إلى أنها أصبحت أجمل. وأيضا أثارت الجدل سابقا خلال بعض المقاطع من مسلسل دفعة القاهرة .

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كانت هذه تفاصيل خبر روان مهدي تحلق شعرها بشكل صادم .. والجمهور يعلق -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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