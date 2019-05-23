شاهد.. لقطات حقيقية بعد القبض على جماعة جهيمان

بعد إلقاء القبض على جماعة جهيمان وعناصر جماعته الإرهابية، وتحرير الحرم المكي منهم، جلس الفنان ناصر القصبي يتحدث مع عائلته بحسرة على الأحداث التي وقعت في الحرم من اقتحام جماعة جهيمان العتيبي له، وحجز رهائن ومحاولته هو وخاله للهرب التي أدت لوفاته.

وبينما يتحدث ناصر القصبي ، وفجأة عرض بيان على التلفزيون وعرضت لقطات حقيقية بعد القبض على جماعة جهيمان، فيما انهالت عائلة القصبي في المسلسل عليهم بالسب واللعن لما فعلوه من إقتحام وتدمير للحرم المكي.