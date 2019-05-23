كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة 17 مسلسل لمس أكتاف رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحلقة السابعة عشر من مسلسل لمس اكتاف الذي يقوم ببطولته النجم ياسر جلال، تطورات جديدة بدأت بنفي أدهم أنه هرب أثناء ترحيله، وأنه عصابة منجي هي التي قامت بخطفه، وفوجئ أدهم بعد الإفراج عنه ببيع أخته بيت العائلة بسبب مصاريف قضيته، ودخل فى خلاف معها بسبب رفضه بيع البيت رغم العروض المالية المغرية، ويجد نفسه محاطًا بالديون ليقرر إنهاء نشاط الجيم.

المسلسل بطولة ياسر جلال، فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏