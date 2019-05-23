كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل زي الشمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض الحلقة الثامنة عشر من مسلسل زي الشمس، الذي تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني، في تمام الساعة العاشرة عبر شاشة "MBC مصر".

يذكر أن مسلسل زي الشمس مأخوذ عن مسلسل إيطالي يحمل اسم "الأختين|" وأشرف على معالجته درامياً السيناريست مريم نعوم، وإخراج كاملة أبو ذكري، وسامح عبد العزيز، وشارك في بطولة العمل: دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، مريم الخشت، سوسن بدر، ليلى عز العرب، وأحمد السعدني، وأحمد داوود.