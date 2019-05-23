كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة السابعة عشر مسلسل زي الشمس رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر الفنان أحمد مالك، المتهم بقتل فريدة، ضمن أحداث مسلسل زي الشمس، حيث أكد أن فريدة لم تقتل، ولكنها هاربة كما يواصل أحمد السعدني اقناع دينا الشربيني بالعودةة له مرة أخرى إلا أنها تصده.

مسلسل "زي الشمس" بطوله دينا الشربيني وأحمد السعدني وريهام عبد الغفور وسوسن بدر وأحمد داود وأحمد مالك وجمال سليمان وعمر السعيد ومريم الخشت وليلى عز العرب، من إخراج سامح عبد العزيز وتأليف مريم نعوم، ويعرض حصريا عبر قناة MBC مصر.

