كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسل زي الشمس الحلقة 17 رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

، حيث أكد "سيف" الذي يجسده أحمد مالك، والمحجوز على ذمة القضية أن فريدة لا تزال حية ولم تقتل وبرر اختفاءها بأنه مجرد هروب.

شهدت الحلقة السابعة عشر من مسلسل "زي الشمس" للفنانة دينا الشربيني، أحداثا هامة،

واعترف أحمد السعدني بحبه مرة ثانية لنور رغم خيانته السابقة لها مع شقيقتها |إلا أنها ترفض.

مسلسل "زي الشمس" بطوله دينا الشربيني وأحمد السعدني وريهام عبد الغفور وسوسن بدر وأحمد داود وأحمد مالك وجمال سليمان وعمر السعيد ومريم الخشت وليلى عز العرب، من إخراج سامح عبد العزيز وتأليف مريم نعوم، ويعرض حصريا عبر قناة MBC مصر.

