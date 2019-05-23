كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة 18 البرنسيسة بيسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تذاع الحلقة الثامنة عشر من مسلسل البرنسيسة بيسة، عبر شاشة قنلة الحياة في تمام الساعة التاسعة مساءا، وسوف تشهد الحلقة أحداثا جديدة كوميدية ومثيرة.
"البرنسيسة بيسة" من تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وإخراج أكرم فريد، وإنتاج شركة "سينرجى" للإنتاج الفنى، وبطولة مى عز الدين، وبوسى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، وسامى مغاورى، وأمير المصرى، وحجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وايمان السيد، وعدد آخر من النجوم.