كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مكان تصوير محمد إمام مشاهده الأخيرة لـ"هوجان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتهي النجم محمد إمام من تصوير مشاهده في مسلسل "هوجان"، المعروض حصريا على قنوات الحياة طوال أيام شهر رمضان، بعد أسبوع واحد، حيث يواصل إمام تصوير مشاهده يومياً فى إحدى فيلات الشيخ زايد وشوارع مدينة 6 أكتوبر، وتجمع المشاهد بينه وبين الفنانة الشابة هاجر احمد، والفنان رياض الخولى.

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وتعرض شبكة قنوات الحياة حلقات مسلسل "هوجان" للنجم محمد إمام فى تمام الساعة 10 ونصف مساء، والإعادة 7 صباحا والإعادة الثانية 3 عصرا.

ويشارك محمد إمام فى بطولة المسلسل كل من الفنان كريم محمود عبد العزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".