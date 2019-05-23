شاهدوا.. دومينيك حوراني تمدّ رجلها ولسانها في المصعد وتلتقط الصور

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كتب امير فتحي في الخميس 23 مايو 2019 09:55 صباحاً - نشرت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني مقطع فيديو جديد لها من داخل المصعد، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت من خلاله وهي تمدّ رجلها ولسانها وتلتقط الصور مشيرة الى انها اصبحت تتأخر بالتقاطها، وبأنها عائدة الى المنزل.
ونال هذا الفيديو اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين اثنوا على اطلالتها المميزة.
الجدير ذكره ان دومينيك دائما ما تثير الجدل بإطلالاتها.
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