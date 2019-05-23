كتب امير فتحي في الخميس 23 مايو 2019 09:55 صباحاً - تغزّلت الفنانة السورية ​أصالة​ بالمصريين، إذ نشرت على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من منشور مدحتهم بها. قالت أصالة: “مافي أحلى وأطيب من قلّب المصريّين… وكأنّهم للحياة مرادف ، بسطاء أذكياء، و.. “. وتابعت بمنشور آخر قائلة: “مُحبّين كرام ، مافي بالدّنيي أطيب وأحلى من روح المصريّين”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تتغزّل بالمصريين.. ماذا قالت عنهم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.