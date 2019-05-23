درة: رمضان في تونس ليس له طعم!

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تقضي الفنانة التونسية درة شهر رمضان الكريم مع عائلتها في تونس هذا العام، ولكنها على الرغم من ذلك أكدت أنها لا تشعر بطعم رمضان هناك.

الفنانة التونسية كشفت سبب ذلك، وهو عدم وجود والدها ، الذي وافته المنية عام 2015، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “فيس بوك”: “رمضان في تونس ليس له طعم بدون والدي.. اشتقت لك”.

وكان والد الفنانة التونسية درة، قد وافته المنية في شهر أغسطس عام 2015، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان.

يذكر أن الفنانة التونسية درة تشارك في السباق الرمضاني الحالي بمسلسلين تونسيين أولهما “الحرملك” مع سلاف معمار وأحمد فهمي وسامر المصري وجمال سليمان وباسم ياخور ومن إخراج تامر إسحاق وعمرو علي.

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أما المسلسل الثاني هو “المايسترو”، ويشارك في بطولته فتحي الهداوي، أحمد الحفيان، وجيهة الجندوبي، محمد صادق الطرابلسي، محمد سعيد التونسي، وهو من إخراج الأسعد الوسلاتي.

وكانت درة قد شاركت مؤخرا في فعاليات مهرجان كان الدولي السينمائي في دورته الـ72 المقامة حالياً في مدينة كان الفرنسية.

درة ظهرت خلال فعاليات المهرجان بـ3 إطلالات مميزة ومختلفة وعصرية، أولها كان فستان أبيض طويل ذو كتف واحد من الدانتيل، حمل توقيع المصمم اللبناني جان لوي سباجي، متزينة بطقم مجوهرات ماسية من دار chopard السويسرية.

أما الإطلالة الثانية، فكانت أكثر انطلاقاً بـJumpsuit أنيقة، حملت توقيع المصمم اللبناني زهير مراد، في الوقت الذي كانت طلّتها الثالثة حديث النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بفستان وردي منفوش مكشوف الكتفين، أبهر الجميع، حيث بدت الفنانة التونسية في «لوك» أميرة، بالفستان ذو الذيل الطويل، وطقم المجوهرات ذو الأحجار البراقة.