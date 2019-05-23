متابعة الخليج 365: يحيي فارس الغناء العربي عاصي الحلاني حفلًا غنائيًا كبيرًا في لبنان بمناسبة عيد الفطر لهذا العام.
ومن المقرر أن يلتقي الحلاني الجمهور مساء ٨ حزيران/يونيو المقبل في فندق “فينيسيا” وسط العاصمة بيروت، حيث سيقدّم باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة.
وأعلن الحلاني عن الحفل الذي ستشاركه فيه الفنانتان نجوى كرم ونوال الزغبي من خلال صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي حيث كتب بتعليقه على بوستر السهرة: “كونوا كتار حتى نعيش فرحة العيد في بيروت”.
تجدر الإشارة إلى أن عاصي الحلاني طرح منذ فترة فيديو كليب أغنية “شو بخاف عليكي” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.
على صعيد آخر، يواصل عاصي الحلاني حاليًا العمل على ألبومه الجديد والمرتقب طرحه في موسم صيف 2019 على أن يصدر قريبًا أوّل أغنية منه.
كانت هذه تفاصيل خبر عاصي الحلاني يشارك جمهوره في لبنان فرحة العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.