عاصي الحلاني يشارك جمهوره في لبنان فرحة العيد

متابعة الخليج 365: يحيي فارس الغناء العربي عاصي الحلاني حفلًا غنائيًا كبيرًا في لبنان بمناسبة عيد الفطر لهذا العام.

ومن المقرر أن يلتقي الحلاني الجمهور مساء ٨ حزيران/يونيو المقبل في فندق “فينيسيا” وسط العاصمة بيروت، حيث سيقدّم باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة.

وأعلن الحلاني عن الحفل الذي ستشاركه فيه الفنانتان نجوى كرم ونوال الزغبي من خلال صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي حيث كتب بتعليقه على بوستر السهرة: “كونوا كتار حتى نعيش فرحة العيد في بيروت”.

تجدر الإشارة إلى أن عاصي الحلاني طرح منذ فترة فيديو كليب أغنية “شو بخاف عليكي” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

على صعيد آخر، يواصل عاصي الحلاني حاليًا العمل على ألبومه الجديد والمرتقب طرحه في موسم صيف 2019 على أن يصدر قريبًا أوّل أغنية منه.