بطل مسلسل “قيامة أرطغرل” إنجين ألتان يفاجئ مسعود أوزيل

متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأ النجم التركي الشهير إنجين ألتان بطل مسلسل “قيامة أرطغرل” الحائز على أعلى نسبة مشاهدة فى تركيا والوطن العربي، لاعب كرة القدم الشهير مسعود أوزيل بهدية تاريخية.

وبحسب موقع Haberler، قدّم إنجين ألتان نجم فريق أرسنال الإنجليزي والمنتخب الألماني السابق، إلى مسعود أوزيل ملابس شخصية أرطغرل المدرع كهدية زفافه، وذلك نظرًا لإعجاب اللاعب بالشخصية.

وكان اللاعب مسعود من أبرز متابعي “قيامة أرطغرل” وكان يقوم بمشاركات كثيرة عنه عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، حتى أنه زار فريق عمل المسلسل أثناء فترة التصوير لتهنئتهم على نجاحهم.

وعلم Haberler أن مسعود أوزيل سيضع الهدية التي قدّمها له صديقه النجم إنجين في زاوية القصر الفاخر الذي يملكه في لندن، والذي تبلغ قيمته 35 مليون يورو، إلى جانب العديد من القطع العثمانية الأثرية التي يمتلكها.