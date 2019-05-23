صابرين تنفعل على بسمة وهبة: إنت ملكيش دعوة بحجابي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية صابرين: إنها تعلّقت بمهنة الفن، التي كانت حلمًا يراودها منذ صغرها وظلّت تسعى وراء النجومية حتى نالتها، مضيفة أنها تركت العمل في تقديم البرامج الدينية؛ بسبب انتقاد إدارة القناة لشكل "حجابها".

وأضافت صابرين، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، أنها قرّرت التراجع عن الاعتزال؛ بسبب حبّها للتمثيل، حيث إنها تعمل في هذا المجال منذ كان عمرها 5 سنوات، مؤكدة أنها ستتخذ قرارًا نهائيًا بالاعتزال إذا شعرت بعدم التقدير لمشوارها الفني.

ودخلت صابرين، في مشاجرة مع مقدمة "شيخ الحارة" بسبب سؤالها عن الحجاب، وإذا ما كانت محجبة وتلبس "باروكة"، قائلة: "أنتِ ملكيش دعوة أنا محجبة ولا لأ.. وأنا غير محجبة وهذا مجرد لوك وستايل".

وأوضحت أنها تتعرض باستمرار لهجوم لاذع من قبل الجمهور؛ بسبب "الباروكة"، قائلة: "فيه لجان إلكترونية مخصصة لصابرين مع كل عمل فني ليا بينزلوا ويهاجموا حجابي والباروكة اللي لبساها ومش عاجبهم حاجة خالص".

وتابعت: "أنا عمري ما مشيت وراء الفتاوى.. لأنها دلوقتي بقت استرتش.. أنا مش محجبة وده لوك جديد ولو النهاردة عاملة شعري كنت بيّنت لكم قصة شعري.. أنا مجنونة وبحب كده".

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ونوّهت إلى أنها تتحمل المسؤولية منذ طفولتها، ولم تحصل على فترة طفولة مثل باقي الأطفال في سنّها، لحاجة أهلها إلى المال خلال تلك الفترة، مضيفة أنها قبلت أن تكون زوجة ثانية، بسبب أن الزوجة الأولى أجنبية، مشيرة إلى أنها إذا كانت الزوجة الأولى مصرية، فلن تقبل بأن تكون زوجة ثانية.

وأضافت أنها وقعت في خلافات مع الفنانة الراحلة سعاد نصر، بسبب المساعدة الخاصة بها، وعقب علمها بالحقيقة كان رد فعلها أن ضربتها بطفاية الحريق، لنقلها كلامًا غير حقيقي، نتج عنه مشكلة مع الفنانة الراحلة.

وروت صابرين، قصة إصابة ابنها "نور" بورم في الرقبة على الشريان الموصل للمخ، حيث قالت إنها عاشت أصعب لحظات حياتها؛ لأن نسبة نجاح العملية كانت 10% فقط وكان عمره 7 سنوات، لكنها لجأت لله بالدعاء ليتمم شفاء ابنها واتضح في النهاية أنه ورم درني.