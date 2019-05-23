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كتب امير فتحي في الخميس 23 مايو 2019 08:57 صباحاً - تلاحق الفنانة التركية سيمجي صاغين اشاعات الزنا وان لديها ابن حرام، وقد تبيّن ان زميلتها الفنانة ايجه سيكشن هي وراء هذه الاشاعة بسبب غيرتها منها.
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A post shared by Simge (@simgesagin) on May 20, 2019 at 10:08am PDT
وفي التفاصيل ان الصحفى جيم ايدن نشر تقرير يفيد ان سيمجي صاغين لديها طفل من علاقة زنا، ما ادى الى رفعها دعوى قضائية ضده.
وقد اعترف الصحفي أمام المدعي العام بأن المغنية ايجه سيشكن هي من قالت له هذه الشائعة.
واثارت هذه القضية جدلا كبيرا في تركيا خصوصا وانها تمسّ بالشرف والخصوصية وهدفها تشويه السمعة.
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soon
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. فنانة تتهم زميلتها بالزنا وان لها ابنا غير شرعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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