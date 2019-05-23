بتنسيقات مختلفة.. اختاري البنطلون الفضفاض على خطى نجماتك المفضلات

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا يتوقف عالم الموضة عن الابتكار والتجديد، ولا تترد النجمات في الظهور بأفضل الصيحات، لتستوحي منها المتابعات ما يليق بهن ويتألقن به.

هنا اخترنا لك صيحة البنطلون الفضفاض، وأفكار جديدة لتنسيقه مستوحاة من نجمات هوليوود، لتتألقي به في إطلالاتك الصيفية القادمة.

روزي هنتنغتون

اختارت النجمة البريطانية بنطلونا يتميز بالساقين الواسعتين، من اللون البيج الغامق نسقته مع سترة بليزر واسعة باللون الفوشيا الغامق.

روبي

وقع اختيار النجمة الشقراء البنطلون الجلدي الواسع، ونسقته مع كروب توب قصير بطبعة الكاروهات الكبيرة.

إيملي راجاتوسكي

اختارت إطلالة هادئة حيث ارتدت بنطلونا واسعا باللون الأخضر الزيتوني، يعلوه التوب بالرقبة العالية باللون البيج الفاتح، وأكملت إطلالتها بحقيبة الكروس الحمراء.

دوقة ساسكس

ارتدت صيحة البنطلون الواسع الأسود، نسقته مع معطف طويل باللون البيج الفاتح، ويمكنك استبدال المعطف ببلوزة طويلة من اللون نفسه، ليتناسب مع إطلالتك الصيفية.

زوي كرافيتز

اختلفت النجمة والعارضة الأمريكية عن زميلاتها عندما اختارت بنطلونا فضفاضا باللون الأخضر النيون، نسقت معه معطفا طويلا باللون الجملي الغامق، وأمسكت بيديها حقيبة كلاتش باللون الأخضر الهادئ.

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فيكتوريا بيكهام

أما مصممة الأزياء الإنجليزية، فقد برهنت على أن البنطلون الواسع سيكون الموضة القادمة لا محالة، حينما ارتدت هذه البدلة العصرية باللون الرمادي، أسفلها قميص من الشيفون الشفاف باللون الكحلي.

أمل كلوني

بإطلالة بيضاء من الرأس لأخمص القدمين، اختارت أمل البنطلون الواسع على كروب توب من نفس لونه، وكانت الإطلالة كاملة من اللون الأبيض، بما فيها القبعة والحذاء والحقيبة أيضًا.

أوليفيا وايلد

ببدلة واسعة من الكاروهات الأرجوانية، ظهرت وايلد بإطلالة جريئة مرتدية البنطلون الواسع كقطعة من بدلة كاملة بطبعة الكاروهات الكبيرة، ويمكنك إجراء بعض التغيرات، باستبدال الجاكيت ببلوزة أو تي شيرت باللون الأبيض لإطلالة أكثر جرأة.

كيت موس

من موسيقى الروك أند رول في السبعينيات، استلهمت موس إطلالتها ببدلة سوداء بقصة البنطلون الواسع عند الساق والضيق عند الفخذ على الجاكيت القصير.

سيينا ميلر

اختارت صيحة البنطلون الواسع ذي الخصر العالي، لتسترجع ذكريات الماضي بالسير في الصورة الظلية الجذابة.