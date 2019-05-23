فيديو طريف يجمعُ عابد فهد ومصطفى الآغا.. فما علاقة النجم روبرت دي نيرو؟!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشر الإعلامي السوري مصطفى الاغا عبر "إنستغرام" فيديو طريف جمعه مع مواطنه النجم عابد فهد، خلال تواجدهما سويًا في إحدى المناسبات.

ويظهر الآغا وهو يمسك بيد فهد ويقومان ببعض الحركات الطريفة، ويقول له: "بتعرف انك بتشبه روبرت دي نيرو"، ليقوم فهد بتقليده مؤكدًا انه في إحدى المرات زار مطعمه الموجود في منطقة لوس أنجلوس، وقلّده هناك حتى أن العاملين بالمطعم لم يستطيعوا التميز بينه وبين النجم العالمي.

وعلى الصعيد الفني يتصدّر عابد فهد الموسم الدرامي من خلال "دقيقة صمت" والذي يشارك في بطولته إلى جانب عدد من النجوم من بينهم فادي صبيح، خالد القيش، هيا مرعشلي، ستيافني صليبا وآخرون.

Advertisements

ويُقدّم في العمل الذي يُعتبر الأفضل في الموسم الحالي، شخصيةَ أمير ناصر والذي يمنحه القدر فرصة في الحياة بعد نجاته من حبل المشنقة بطريقة غير متوقعة، لتبدأ الأحداث والصراعات مع رجال السلطة.

ويشارك فهد في مسلسل "عندما تشيخ الذئاب" إلى جانب العديد من النجوم نذكر منهم سلوم حداد، سمر سامي والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب الأردني جمال ناجي، فيما يقدم فهد شخصية جبران.