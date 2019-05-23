عادل إمام: محمد يُذكرني بنفسي ونجاحه في "هوجان" عوّضني عن غيابي برمضان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان المصري عادل إمام عن رأيه في مسلسل "هوجان" الذي يؤدي دور البطولة فيه، نجله محمد إمام، ويُحقّق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه في شهر رمضان الجاري.

وقال الزعيم في تصريح خاص لـ"فوشيا": "مسلسل رائع وأداء محمد ممتاز، وأعتقد أن الجمهور يتفاعل معه بصورة كبيرة وألمس ذلك بنفسي وهذه الشهادة ليست مجاملة مني له على الإطلاق".

وأضاف: "محمد يذكرني بنفسي في بداية تألقي بالساحة الفنية، وما ساعد من نجاحه هو تجسيده لغة غريبة عنه بشكل مميز".

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وتابع إمام: "نجاح محمد عوّضني عن غيابي في دراما رمضان، وأتابع المسلسل مثلي مثل الجمهور ولا أعرف ما الذي سيحدث في الحلقات القادمة".

مسلسل "هوجان" بطولة محمد إمام وكريم محمود عبد العزيز ومحمد أسامة أوس أوس وصلاح عبد الله، وأسماء أبو زيد، وأحمد التهامي.

يُذكر أن الفنان الكبير عادل إمام كان من المفترض أن يتواجد في دراما رمضان الجاري بمسلسل "فالنتينو"، إلا أن مشاكل إنتاجية وتسويقية تسبّبت في تأجيله، ومن المقرّر أن يتم استئناف تصويره عقب عيد الفطر المبارك.