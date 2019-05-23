بالعباءة.. رانيا يوسف في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة رانيا يوسف لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت رانيا في الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية عباءة طويلة، نالت إعجاب جمهورها. يُذكر أن الفنانة رانيا يوسف تطرح مسابقة لجمهورها خلال شهر رمضان الجاري، بواقع 30 سؤالا، ويحصل الفائزون على رحلات مجانا إلى شرم الشيخ.

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