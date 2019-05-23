السبت.. انطلاق الدورة الثالثة لملتقى رؤية لسينما الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: تنطلق يوم السبت القادم ٢٥ مايو،تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، فعاليات الدورة الثالثة لملتقى رؤية لسينما الشباب الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما. وتتضمن أقسام المسابقات الخاصة بالملتقى ٢٣ فيلمآ ما بين التسجيلى والروائى القصير، وتتكون لجنة تحكيم الدورة الثالثة للملتقى من الفنانة سلوى محمد علي والمخرج محمود سليمان والدكتور وليد سيف. وتستمر فعاليات الملتقى لمدة ثلاثة أيام بدءآ من السبت الموافق ٢٥ حتي الاثنين الموافق ٢٧ مايو بمركز الهناجر للفنون على أن تبدأ العروض يوميآ في تمام التاسعة مساء، ويقوم المركز القومي للسينما بإنتاج الأفلام الفائزة، وهي جائزة أفضل فيلم في الملتقى وأفضل فيلم في كل من مسابقة الروائى القصير والتسجيلي.

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