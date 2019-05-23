بشعر أصفر.. منة فضالي تكشف عن أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة منة فضالي لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت منة في الصور بإطلالة جذابة، مرتدية فستانًا قصيرًا ملئ بالورود، وبشعر أصفر، ونالت الصور إعجاب جمهورها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي مسلسل "أفراح إبليس 2" عام 2017 كما شاركت أيضًا في الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم".