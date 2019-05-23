شاهد.. فاطمة العبدالله: انا اتطلقت وايد!

كتب امير فتحي في الخميس 23 مايو 2019 06:56 صباحاً - أثارت الفنانة والإعلامية الكويتية فاطمة العبدالله ، حالة من الجدل بين متابعيها عقب نشرها فيديو تحدثت خلال عن موضوع الطلاق.

واستهلت فاطمة العبدالله كلامها بالقول “انا ما احب الطلاق رغم اني اتطلقت وايد” ثم توجهت إلى متابعاتها بالقول إنه لا داع للندم عند الانفصال وخصوصاً في حال كان أهل الشريك لا يتمتعون بمستوى رفيع.

وأضافت: “إذا الأهل مو من مستواكم ولدهم يكون نفسهم” مشيرة إلى أن العيوب الكبيرة تظهر بسرعة منذ البداية.

وختمت: “ما تأسفون عليهم خصوصاً إذا مستواكم وايد عالي ووايد ناس راقية… أحفادكم تربونهم تربيتكم ويروحون عندهم يردون وسخين… ما تقدرون تكملون مع هل الناس”.