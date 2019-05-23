رموز أزياء "سانسا ستارك" عبر المواسم الثمانية لـ"جيم أوف ثرونز"

انتهى مسلسل "جيم أوف ثرونز" لكن الشغف والتحليلات والنظريات لا تنتهي، ورغم نهاية الحلقة الثامنة والأخيرة من الموسم الثامن والأخير فلا يزال الحديث عن أحداثه يملأ أركان العالم.

سلّط موقع "Vox" الأميركي الضوء على أحد أركان المسلسل الرئيسية، والتي حافظت على مستواها على مدار الحلقات، ألا وهي الأزياء التي صممتها ميشيل كلابتون. وتحديدًا ملابس الممثلة الإنجليزية صوفي تيرنر التي لعبت شخصية "سانسا ستارك".

وقال الموقع إنه طوال المواسم الثمانية كانت ملابس "سانسا"، تشير دائمًا إلى الشخصيات القوية الأخرى في المسلسل، الذين ترغب سانسا في تقليدهم، أو لتشعر بالأمان من خلال وضع شيئ يشير إليهم في مظهرها، ومن بين الأمثلة، في زفاف "سانسا" الثاني بالموسم الخامس لـ"رامزي بولتون" المختل عقليًا، حيث جاء تصميم الملابس مذكّرًا بأجزاء من حياتها السابقة وعائلتها، لكن بشكل بالغ الدقة، فالأكمام تشبه بشكل كبير التماثيل الموجودة داخل سرداب "وينترفيل"، كما تم استخدام الخرز على فستان "سانسا" عندما تزوجت "تيريون لانيستر" يظهر تأثير والدتها "كاتلين ستارك"، وكذلك شعار ذئب عائلة ستارك، وختم "أسد عائلة لانيستر" على ظهر عنقها.

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وفي نهاية المسلسل، تم تصفيف شعرها بطريقة لم تظهر بها من قبل، مفرود تمام ومنسدل، وخالي من التفاصيل باستثناء التاج الدقيق الذي ارتدته بعد إعلانها ملكة للشمال، وهو عبارة عن رأسي ذئبين (رمز عائلة ستارك).

وأضاف الموقع أن تطور "ستايل" ملايس سانسا يشير إلى تطورات شخصيتها على مدار المواسم. ملابسها وتسريحة شعرها البسيطة مع بداية المسلسل، في إشارة إلى أن الشماليين أقل اهتماما بالمظهر المتألق واللامع منه كلما اتجهنا إلى جنوب قارة "ويستروس"، وعندما وصلت سانسا بعد ذلك إلى "كينجز لاندينج"، بدأت محاولاتها لارتداء ملابس أنيقة مثل سيدات الجنوب، ما يعكس تطلعها للارتقاء بنفسها، وطموحها في أن تكون ملكة، ومع مرور المواسم، بدأت سانسا تقلد تسريحة شعر "سيرسي لانستر" في محاولة لتبدو واحدة من العائلة التي تحتجزها كرهينة.

وعند ظهور مارجري تيريل في الموسم الثالث، والتي أحتلت مكانها كخطيبة للملك "جوفري"، بدأت أيضا سانسا في اقتباس تسريحة شعرها، (نصف الشعر لأعلى والنصف الآخر منسدل)، وأثناء هروبها مع اللورد "بيتر بيليش" بعد مقتل "جوفري"، كان عليها أن تدعي أنها ابنة أخته، لتصبغ شعرها بلون بني غامق يشبه لون شعره. ما يرمز إلى أن سانسا كانت تتخلى عن مظهر "آل ستارك" بحسب ما تقتضيه الضرورة، وفي

المواسم الأخيرة، ومع وصول أم التنانين "دينيريس تارجارين" التي تلعب دورها النجم البريطانية، إيميليا كلارك، ظهرت بعض الضفائر على شعرها، لكن عندما حان الوقت لتتويج سانسا ملكة في الشمال، كان شعرها غير مزين تمامًا. لتعطي رسالة مفادها بأنها: قضت حياتها في محاكاة أشكال الآخرين من اللباس والشعر كنوع من التلاعب السياسي، لكنها الوقت حان الآن لتكون نفسها.

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