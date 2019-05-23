محمد إمام يتساءل عن حذف مشهد "الإنجيل" عن شاشة "الحياة"

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""الخليج 365"" من بيروت: غرّد النجم المصري محمد عادل إمام مستغرباً حذف مشهد مهم من حلقة مسلسله "هوجان" خلال عرَضه عبر قناة "الحياة". حيث كتب باللهجة المصرية: "مش عارف ليه قناة الحياة شالت الحتة دي من الحلقة!!". وذلك في تعليقه على تغريدة للسيدة رانيا خوري التي فسرت المشهد كتابياً، موضحة أنه يتحدث عن هوجان الذي يدخل منزل الممثلة اللبنانية داليدا خليل ووالدها طالباً حمايتهما. فيحمل كتاب الإنجيل ويقبله ظناً منه أنه يقبل المصحف. فيقول له الرجل العجوز نحن مسيحيون. فينظر مجدداً إلى الكتاب بيده ويضعه على رأسه ويرد: "مش مهم كلهم كتب ربنا". وعلقت الكاتبة في تدوينتها: "مشهد جميل ومؤثر، و"برافو لمن كتب هذا المشهد".



يُذكر أن المسلسل كوميدي يتخلله مشاهد حركة وإثارة. وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل. ويجسّد فيه "إمام" دور هوجان الشجاع الذي يسكن في حارة ويتمتع بعدة مواهب خارقة، حيث يستطيع أكل الزجاج، ويجرّ سيارة بمفرده! علماً أنه يجمع عدة نجوم منهم، داليدا خليل، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبدالله، رياض الخولي، عايدة رياض، أوس أوس، ميرنا نورالدين، عارفة عبدالرسول، أسماء أبواليزيد، هاجر أحمد، وعدة وجوه معروفة.

ولقد كان ملفتاً تفاعل الناس مع هذا المشهد الانساني المؤثر الذي أُعيد نشره مراراً، وتلقى "إمام" الكثير من الثناء عليه.



