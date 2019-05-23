شكرا لقرائتكم خبر عن أمسية للشيخ ياسين التهامى بدار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المنشد الشيخ ياسين التهامى أمسية رمضانية على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، وذلك فى التاسعة والنصف مساء السبت 25 مايو يقدم خلالها مختارات من أشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية التى نجح من خلالها فى تحقيق انتشار واسع وقاعدة جماهيرية كبيرة . أبدى الشيخ ياسين التهامى سعادته للمشاركة فى ليالى الأوبرا الرمضانية، مؤكدا أن الإنشاد الدينى فى الفترة الأخيرة أصبح له مريديه وعشاقه كما أنه يشهد تطويراً غير مسبوق يتمثل فى إلقاء الضوء على مجموعات نادرة من الأعمال والقصائد الصوفية التراثية .

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