واما ينتهي من تسجيل أغنيتين من ألبومه الجديد

كشف الملحن مديح محسن عن تفاصيل تعاونه مع فريق واما، حيث تم تسجيل أغنيتين من ألحانه ضمن الالبوم، المقرر طرحه الفترة المقبلة.

الأغنية الأولى من كلمات هاني رجب، توزيع أمين نبيل، وتعد الأغنية الرئيسية للألبوم، والثانية من كلمات هاني رجب، وتوزيع نادر حمدي، ولم يكشف

عن اسماء الأغنيتين لتكون مفاجأة للجمهور.

جدير بالذكر أن الألبوم من انتاج المنتج ياسر خليل، الذي من المقرر أن يقوم بإدارة أعمال "واما" والإتفاق على حفلاتها خلال الفترة القادمة.

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