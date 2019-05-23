كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد السقا: محمد سامي مخرج جرئ ويملك أسلحة إخراجية ثقيلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النجم أحمد السقا، إن السبب الأكبر للنجاح الساحق الذي حققه مسلسل " ولد الغلابة " في رمضان هذا العام يرجع الي المجهود الذي بذله المخرج المبدع والمتميز محمد سامي حيث وجه له الشكر والامتنان علي هذا المجهود الذي بذله والوقوف علي أدق تفاصيل العمل منذ بدايته حتي الانتهاء من التصوير نهائيا.

وأضاف أن محمد سامي مخرج جرئ ومتطور في أدواته الإخراجية ويملك أسلحة عديدة في فن الإخراج لمستها بنفسي في تنفيذ كل مشاهد العمل كما أنه قام بتغير جلدي كليا وأشرف بنفسه علي تفاصيل العمل من الألف للياء ويملك أيضا عين ورؤية ثاقبة تميزه لذلك أوجه له تحيه من القلب علي كل هذا المجهود الذي بذله وسهامه في نجاح العمل.

مسلسل "ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا ومحمد ممدوح ومي عمر وانجي المقدم وصفاء الطوخي وهادي الجيار وهبة مجدي وريم سامي من تأليف: أيمن سلامة وإخراج: محمد سامي.